Lipsa banilor pentru vaccinarea vulpilor a dus la epidemia de rabie în Maramureș

Județul nostru se confruntă, începând de anul trecut, cu o mulțime de focare de rabie, atât la animalele sălbatice și la cele domestice. Astfel, în mai multe localități din zona de frontieră cu Ucraina, dar și din UAT-urile cu fond forestier însemnat – Ocna Șugatag, Baia Sprie, Boiu Mare, s-au consemnat cazuri confirmate de animale bolnave.

Deși acum situația s-a mai liniștit, am stat de vorbă cu reprezentanții DSVSA Maramureș pentru a vedea cauza care a dus la această explozie de rabie în ultima perioadă. ”Am avut o perioadă la finalul anului trecut și începutul acestuia în care au cam exacerbat focarele. Însă cazuri apar aproape tot timpul, din cauza faptului că rezervorul este în mediu silvatic la vulpi. Și vulpile, nefiind vaccinate cu momeli cu vaccin, se simte efectul. Procesul de vaccinare s-a stopat din considerente bugetare. Din cauza bugetului insuficient nu s-a mai putut realiza operațiunea respectivă. Se făcea din avion vaccinarea cu momeli anii trecuți. Deci nu s-a mai făcut vaccinarea de doi ani de zile, în 2024 și 2025 și atunci rezultatul nevaccinării este cât se poate de evident în 2026. Noi degeaba facem plan de măsuri, informăm DSP-ul, Asociația de vânătoare, AJVPS-ul, Direcția Silvică, că dacă nu avem bani, nu se poate face nimic în acest sens. Deci pur din motive financiare s-a ajuns unde s-a ajuns”, a declarat Vasile Pop, DSVSA Maramureș. Toți directorii de instituții sanitar-veterinare din județele de pe frontieră spun că au solicitat din nou ca vaccinarea să se reia, însă deocamdată nu au primit buget pentru asta. Rabia (Turbarea) este o boală infectocontagioasă ce face parte din categoria zoonozelor (boli transmisibile de la animale la om).

Îngrijorător este faptul că au fost diagnosticate cazuri pozitive la câini, pisici, cât și la bovine. Singura metodă de prevenție a acestei boli este vaccinarea antirabică a animalelor receptive. Ca date statistice, în Maramureș, în perioada 2025 – ianuarie 2026 situația a stat astfel: număr de cazuri examinate – 74; cazuri pozitive – 14; cazuri pozitive/specie: Bovină – 7; Pisică – 2; Câine – 3; Vulpe – 2 (în anul 2025). De asemenea, în ianuarie 2026: număr de cazuri examinate 21, din care număr cazuri pozitive – 11. Cazuri pozitive pe specie: Bovină – 7; Câine – 2; Vulpe – 2.