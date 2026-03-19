Lucrări de întreținere pe drumurile județene

Pentru ca drumurile județului să rămână funcționale și sigure, angajații de la Drumuri și Poduri Maramureș efectuează în această perioadă mai multe lucrări de întreținere.

Zilele acestea s-au făcut tăieri și completări de acostamente, plombări cu emulsie bituminoasă, montarea și îndreptarea indicatoarelor rutiere, montare de parapete metalice, curățiri și decolmatări de șanțuri, tăieri de drajoni, curățarea carosabilului de materialul antiderapant, manual și mecanizat. În paralel, s-au început lucrări importante pentru punerea în siguranță a podului peste râul Vișeu, pe DJ188. Tot în această perioadă, pe DJ109F – sector Strâmbu Băiuț – Cavnic (Rotunda) au fost mobilizate utilaje și echipe de muncitori pentru pregătirea redeschiderii circulației după sezonul rece, sectorul fiind închis pe perioada iernii.