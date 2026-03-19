Polițiștii locali din Baia Mare au identificat, în cursul acestei săptămâni, un tânăr care avea asupra sa substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive. Incidentul a avut loc în timpul unei patrulări de rutină pe o stradă din municipiu.
Potrivit reprezentanților Poliției Locale Baia Mare, persoana a fost legitimată la fața locului, iar cazul a fost preluat de Poliția Română, în vederea continuării cercetărilor conform competențelor legale.
Autoritățile atrag atenția că astfel de situații, chiar dacă izolate, subliniază importanța prevenirii consumului de substanțe interzise și a intervenției rapide. Dincolo de implicațiile legale, consumul de droguri poate avea efecte grave asupra sănătății, capacității de decizie și siguranței personale.
Tânăr depistat cu substanțe psihoactive, în Baia Mare
