„Telefonul Cetățeanului” ar putea prelua toate sesizările cu problemele localnicilor din Borșa

Primăria Borșa intenționează să pună la dispoziția localnicilor un „Telefon al Cetățeanului”. Adică un număr de telefon unde fiecare să poată semnala rapid problemele din oraș, iar autoritățile să intervină mai repede.

„Prin acest număr s-ar putea sesiza, în baza legii: parcări ilegale; tulburarea liniștii publice; consum de alcool în locuri publice neamenajate; cerșetorie; vandalism; depozitări sau arderi ilegale de deșeuri; distrugerea spațiilor verzi; comerț neautorizat; afișaj publicitar ilegal; șantiere fără panou de identificare; mașini abandonate; probleme edilitare (gropi periculoase, semne de circulație lipsă, iluminat public nefunc0țional). Borșa poate fi mai curată, mai sigură și mai bine administrată — dacă lucrăm împreună. Spuneți-ne în comentarii: ați folosi un astfel de număr?”, au scris autoritățile pe contul de socializare. Completarea chestionarului cu privire la acest aspect se poate face on-line la adresa https://forms.gle/NHUaHdtwPse2uEX9A.