Ziua Mondială a Asistenței Sociale, plină de activități în Baia Mare

Pavilioanele de pe malul Săsarului au prins viață cu ocazia Zilei Mondiale a Asistenței Sociale. Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare a pregătit numeroase activități și ateliere, astfel încât cetățenii să ajungă să-i cunoască mai bine pe cei care, zilnic, schimbă vieți.

”De Ziua Mondială a Asistenței Sociale, am ieșit în mijlocul comunității, acolo unde ne este locul – printre oameni și povești de viață. În zona pavilioanelor de pe malul râului Săsar, pentru câteva ore, am fost împreună: copii, tineri, vârstnici, persoane cu nevoi speciale, oameni care au oferit și oameni care au primit. Au fost ateliere de creație, jocuri, activități pentru toate vârstele, momente de învățare și bucurie, dar mai ales conexiune. Elevii au descoperit realitatea virtuală și au înțeles, prin experiență, cât de important este să spunem „NU” alegerilor care ne pot schimba viața. Am împărțit nu doar activități, ci și emoții… și chiar gusturi, prin bunătățile pregătite cu suflet de colegii noștri de la Cantina Socială. Dar, dincolo de toate, astăzi a fost despre cei care aleg, zi de zi, să fie sprijin pentru alții. Despre empatie, despre răbdare, despre speranță. Despre acei oameni care nu caută recunoaștere, dar schimbă vieți în liniște”, au declarat reprezentanții DAS Baia Mare.