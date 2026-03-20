Adversar abordabil în etapa 18 • CS Minaur Baia Mare – CSM Târgu Jiu

La doar zece zile de la întâlnirea din optimile de finală ale Cupei României, CS Minaur Baia Mare și CSM Târgu Jiu se reîntâlnesc din nou. De data aceasta cu băimărencele în rolul de echipă gazdă și într-o confruntare din cadrul etapei 18 a Ligii Florilor. Partida este programată pentru sâmbătă, 21 martie, de la ora 12.00, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”.

Baia Mare și Târgu Jiu se duelează pentru a treia oară în stagiunea curentă. Prima oară a fost în turul Ligii Florilor, când Minaur a învins detașat în deplasare cu 22-30 (14-17), iar a doua oară în optimile din Cupa României, pe 11 martie anul acesta. Meci soluționat tot cu victoria echipei noastre, care s-a impus cu 19-24 (12-12).

Datorită pozițiilor actuale din ierarhie, CS Minaur este marea favorită și în episodul trei al sezonului, mai ales că obiectivul primordial al sezonului este calificarea într-o nouă cupă europeană. Momentan, handbalistele noastre se plasează pe locul 6, cu 17 puncte, la numai o lungime de locul 5, ocupat de CSM Slatina, însă băimărencele au cu un joc în minus. Până la finalul campionatului, CS Minaur mai are de jucat acasă cu SCM Râmnicu Vâlcea (4 aprilie) și HC Dunărea Brăila (16 mai), iar în deplasare le va avea ca adversare pe CSM Slatina (18 aprilie), SCM Universitatea Craiova (restanță, 25 aprilie) și Rapid București (23 mai). În plus, băimărencele sunt calificate și în sferturile de finală ale Cupei României, unde vor întâlni, pe 28 martie, în propriul fief, pe CSM Galați, lanterna roșie a Ligii Florilor.

CSM Târgu Jiu este pe poziția 9 înaintea deplasării în nordul țării, cu 10 puncte la activ, și este departe de zona periculoasă a Ligii Florilor.

Meciul de sâmbătă va fi oficiat de A. Manafu (București) / D. Pavel (Buzău), iar observator federal este V. Sighicea (Râmnicu Vâlcea).

Intrarea suporterilor se face pe bază de abonament sau bilet în valoare de 25 lei.

Biletele se pot achiziționa de la sediul clubului, vineri, între orele 10.00-14.00, respectiv de la casieria sălii sporturilor „Lascăr Pană”, în ziua meciului, începând cu ora 11:00.

Persoanele cu dizabilități, elevii și seniorii peste 70 de ani au acces gratuit.

Program etapa 18

Sâmbătă, 21 martie: CS Minaur Baia Mare – CSM Târgu Jiu (ora 12.00); SCM Râmnicu Vâlcea – SCM Universitatea Craiova (ora 17.30, Pro Arena); HC Dunărea Brăila – CSM Galați (ora 17.30); CSM Slatina – HC Zalău (ora 18.00).

Sâmbătă, 2 mai: Rapid București – CSM Corona Brașov.

S-a jucat în devans: CSM București – Gloria Bistrița 18-21.