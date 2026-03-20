Asistentul social al anului în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități este din Baia Mare

Raluca Cerghezan, asistent social în cadrul Centrului Phoenix, din subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare a obținut marele premiu la categoria „Asistentul Social din Domeniul Protecției și Promovării Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități”, la Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială.

„Există oameni care își aleg o profesie și există oameni pentru care profesia devine o misiune de viață. Această realizare remarcabilă reprezintă o confirmare a profesionalismului său și o recunoaștere a implicării sale în proiectele comunității noastre. Raluca dovedește încă o dată că asistența socială înseamnă, înainte de toate, oameni pentru oameni. Prin dedicarea sa, contribuie zi de zi la construirea unei comunități mai incluzive, mai empatică și mai atentă la nevoile celor vulnerabili”, au declarat reprezentanții DAS Baia Mare.