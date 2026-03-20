Consiliul Județean Maramureș accelerează eforturile de reducere a risipei alimentare

Consiliul Județean Maramureș a organizat marți, 17 martie, cea de-a patra întâlnire regională în cadrul proiectului internațional „CIBUS – Reducerea risipei alimentare și a deșeurilor în Europa”, finanțat prin Programul Interreg Europe 2021-2027.

Evenimentul s-a desfășurat la restaurantul social ASSOC din Baia Mare, reunind factori interesați, experți și decidenți într-un efort comun de a promova sustenabilitatea și responsabilitatea față de resurse. În cadrul întâlnirii, Simona Rusu, manager, a descris modelul de succes al restaurantului social ASSOC, cu accent pe utilizarea surplusului alimentar în scopuri sociale. Principalul punct de atracție a fost workshop-ul culinar participativ și inovativ, menit să consolideze capacitățile practice de gestionare eficientă a resurselor alimentare pe care un om obișnuit le poate avea la dispoziție în frigiderul propriu. Președintele Băncii de Alimente din Baia Mare, Andreea Chiș, a prezentat studii de caz și info-grafice privind fenomenul risipei alimentare și modul în care fiecare poate contribui la diminuarea acestuia, dar mai ales la ajutorarea persoanelor care nu-și permit o masă caldă. Întâlnirea s-a încheiat cu un schimb de opinii și recomandări din partea participanților privind reducerea risipei alimentare.