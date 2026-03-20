Cu Tudor Botea printre marcatori, România a învins Turcia

Echipa națională de handbal masculin a România a făcut un pas important spre finala pentru calificarea la Campionatul Mondial, după ce a învins în deplasare Turcia, scor 32-37 (15-19), în prima manșă a barajului.

Tricolorii au controlat partida de la un capăt la altul, având o evoluție solidă atât în atac, cât și în apărare. Portarul Dan Vasile a avut o prestație remarcată în prima repriză, cu 9 intervenții, contribuind decisiv la avantajul luat înainte de pauză.

În partea secundă, România și-a mărit diferența până la 9 goluri, gestionând fără emoții finalul jocului, chiar dacă gazdele au redus din handicap pe final.

Printre marcatori s-a aflat și Tudor Botea, jucătorul celor de la CS Minaur Baia Mare, care și-a adus contribuția la succesul echipei naționale cu 3 goluri.

Returul este programat duminică, la Bu­zău, de la ora 19.00, unde România pornește ca favorită la calificarea în ultima fază a preliminariilor.