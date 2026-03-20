Delegație a Primăriei Baia Mare, la negocieri privind viitorul buget al UE

În aceste zile, reprezentanți ai administrației publice băimărene sunt prezenți la Bruxelles, de unde se dă ”ora exactă” în toată Uniunea Europeană. Scopul deplasării este unul important: participarea la negocieri privind bugetul UE pentru viitorul exercițiu financiar.

”Zilele acestea mă aflu la Bruxelles, unde se decide inclusiv viitorul municipiului Baia Mare prin negocierile care se poartă pentru exercițiul financiar 2028 – 2032, implicit fondurile europene și domeniile spre care vor fi direcționate. Scopul meu și, sunt convins, al tuturor primarilor de municipii din Uniunea Europeană, membre ale rețelei Eurocities, este să reprezentăm interesele comunităților pe care avem onoarea să le conducem și să ne asigurăm că orașele noastre vor putea continua să își aleagă singure prioritățile. Nu sunt aici să pierd vremea, ci să mă asigur că o prindem. Așadar, dincolo de agenda Eurocities, profit de fiecare oportunitate de a construi noi relații, punți de legătură și de a deschide uși pentru Baia Mare”, a spus Doru Dăncuș, primarul Municipiului Baia Mare.

Discuții și despre promovarea turistică

a orașului nostru

Delegația băimăreană a purtat discuții cu o persoană apropiată Maramureșului – Excelența Sa Andreea Păstârnac, ambasadorul României în Belgia: ”Am vorbit, în primul rând, despre turismul în Baia Mare și în Maramureș și despre necesitatea de a promova mai mult și mai eficient această identitate culturală și lingvistică unică în lume, pe care suntem binecuvântați să o avem. Ca prim pas în această direcție, ne-am propus să organizăm aici, la Bruxelles, cu sprijinul Ambasadei, o expoziție de Paști prin care să promovăm tradițiile și obiceiurile noastre. În paralel, suntem în discuții pentru stabilirea unei relații de înfrățire cu un oraș din Belgia care s-a dezvoltat prin turism, un parteneriat despre care voi reveni în perioada următoare cu mai multe detalii. Am discutat, totodată, despre importanța unei prezențe mai constante a regiunii noastre aici, la Bruxelles, pe care ne propunem să o consolidăm prin deschiderea unui centru care să ne reprezinte interesele și să faciliteze chiar atragerea de fonduri europene”, a conchis primarul. Întâlnirile cu factori decizionali importanți vor continua.