Delegație a Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, în Ucraina

O delegație a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a participat, în perioada 17–20 martie 2026, la prima sesiune de instruire organizată în Zakarpattia, Ucraina, la Spitalul Clinic Regional Transcarpatic „Andriy Novak”, în cadrul proiectului MEDICUNITY.

„Această mobilitate profesională a reunit specialiști din domeniul recuperării medicale, având ca temă centrală reabilitarea integrată post-amputație, un domeniu esențial în creșterea calității vieții pacienților. Participarea la acest program internațional reflectă deschiderea instituției noastre către schimbul de bune practici și consolidarea parteneriatelor transfrontaliere, cu impact direct asupra calității actului medical”, a punctat conducerea unității spitalicești. Delegația spitalului este formată din: dr. Pop Rareș Dorin – manager, dr. Sabo Sorina – medic șef secție Recuperare și Reabilitare, dr. Medan Mona Liliana – medic șef Laborator Medicină și Recuperare Balneofizioterapie, dr. Friedl Andreas – medic primar urolog expert, dr. Szasz Andrei Iosif – medic primar chirurgie expert, Hanczig Elisabeta – asistent medical principal, Duruș Simona Olimpia – asistent medical principal, Vlad Daniela Oana – fizioterapeut, Pop Laura Maria – fizioterapeut, Vîrtop Rareș – fizioterapeut și Balazs Zorica – manager proiect.