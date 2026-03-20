Destin tragic pentru un tânăr ucrainean de 28 de ani

Un tânăr de 28 de ani din Ucraina, care a fugit din calea războiului, a decedat în Munții Maramureșului. O echipă Salvamont Maramureș a fost alertată miercuri noaptea după ce, un alt ucrainean, reținut de Poliția de Frontieră Poienile de sub Munte la baza muntelui, a povestit situația dramatică în care se afla compatriotul său. Acesta era îmbrăcat sumar și la un moment dat nu a mai putut să meargă.

„Conform declarațiilor însoțitorului, bărbatul a acuzat o stare de slăbiciune extremă („corp moale”) și o umflare a piciorului după o scurtă pauză, devenind complet imobilizat. Acesta a fost lăsat pe un „pat” improvizat din cetină pentru a fi protejat de contactul direct cu zăpada și de hipotermie”, explică Dan Benga, managerul Salvamont Maramureș. Imediat s-a demarat o operațiune contracronometru de căutare a acestuia. Din păcate însă, în ciuda eforturilor, tânărul nu a mai fost găsit în viață.

„Efortul echipelor Salvamont și al Poliției de Frontieră a fost unul maxim însă deznodământul rămâne unul tragic. Este greu de înțeles cum un tânăr de 28 de ani a ajuns să înfrunte muntele în condiții atât de precare — fără echipament minim, cu gleznele goale și încălțăminte sport. Această situație subliniază încă o dată cât de neiertător este mediul montan atunci când este abordat fără pregătire, mai ales în contextul stresului și al disperării care l-au împins la acest drum”, a mai completat Dan Benga.