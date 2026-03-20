Duel între locurile 6 și 7

• CSM Sighetu Marmației – Lotus Băile Felix •

După ce în etapa precedentă a stat datorită excluderii din campionat a celor de la Sticla Arieșul Turda, CSM Sighetu Marmației își reia jocurile oficiale cu un meci în fața propriilor suporteri. Sâmbătă, 21 martie, pe stadionul Solovan, formația antrenată de Flavius Sabău primește replica celor de la Lotus Băile Felix, întâlnire care va debuta la ora 15.00.

CSM Sighetu Marmației și Lotus Băile Felix sunt vecine de clasament înaintea confruntării directe. Gazdele de mâine se regăsesc pe locul 6, cu 34 de puncte, iar gruparea bihoreană este pe poziția 7, cu 27 de puncte. Dacă comparăm strict pozițiile din clasament ale celor două combatante, am putea concluziona faptul că sighetenii sunt favoriți, însă în practică lucrurile ar putea sta cu totul altfel. Sperăm însă să nu fie cazul și CSM Sighet să își asigure cele trei puncte, care să nu-i dea niciun fel de emoție în play-out.

În confruntările din acest an, băieții lui Flavius Sabău au pierdut la Sântandrei (0-1), au învins acasă pe SCM Zalău (1-0), ca mai apoi să câștige la „masa verde” disputa cu exclusa Sticla Arieșul Turda (3-0).

Program etapa 21

Vineri, 20 martie, ora 15.00: Unirea Dej – Olimpia MCMXXI Satu Mare; Academia de Fotbal Viitorul Cluj – CS Minaur Baia Mare.

Sâmbătă, 21 martie, ora 15.00: Crișul Sântandrei – Sănătatea Cluj; Unirea Tășnad – SCM Zalău; CSM Sighetu Marmației – Lotus Băile Felix. Bihorul Beiuș stă.