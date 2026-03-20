E posibil un drum Băiuț-Botiza!

Drumul Băiuț-Botiza a existat, a fost circulat, odată ca niciodată, de camioane cu mineri ce veneau la muncă. Releul din vârf a făcut ca drumul să mai existe o vreme.

Acum, se pune problema redeschiderii. Deși sunt nenumărate piedici. „S-a făcut o evaluare, e foarte scumpă refacerea, sunt multe podețe distruse pe traseu. La fel, alunecări de teren, pe partea Botizii, unde a fost o prospecțiune. Apoi, e și problema proprietății, o porțiune e a silvicilor, chiar o zonă protejată. Dar nu e imposibil, nu văd de ce n-am spera ca într-o zi să putem deschide drumul, fie și doar pietruit”, spune primarul comunei Băiuț, Kristiana Bertoti. Pe traseu există și un investitor, o firmă din Cluj ce se declară deschisă să schițeze o pârtie de schi pe Văratec, dar… după deschiderea drumului.