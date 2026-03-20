În Maramureș încep controalele la firmele care exploatează piatra

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș anunță că demarează controlul tematic la operatorii economici care desfășoară/au desfășurat activitatea de extracție a pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și ardeziei, extracția pietrișului și a nisipului, inclusiv în scopul amenajării iazurilor piscicole, balas­tiere, cariere. Astfel, acţiunile vor viza: verificarea actelor de reglementare – acord de mediu/decizia etapei de încadrare, autorizația de mediu, permis de exploatare, licență de exploatare etc. Controlul se va finaliza în data de 22 iunie 2026, și îi va avea în vedere pe toți operatorii din bazele de date transmise de Administrația Națională Apele Române și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.