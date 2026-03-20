În cadrul ultimei ședințe a Grupului de Lucru Mixt pentru Problemele Romilor care s-a desfășurat la Prefectura Maramureș, s-a discutat despre posibilitățile de finanțare din bani europeni, a unor proiecte privind incluziunea socială, educația și dezvoltarea economică a comunităților de romi.
În momentul de față principala oportunitate de finanțare este reprezentată de Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, destinat sprijinirii autorităților locale în gestionarea așezărilor informale și în asigurarea locuințelor sociale pentru persoanele vulnerabile. Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 16 aprilie 2026 și bugetul total alocat pe acest segment depășește 160 milioane euro.
„Acțiunile finanțate vizează: facilitarea accesului la locuințe sociale; sprijin pentru obținerea actelor de identitate; acces la servicii de sănătate; acces la educație; servicii de acompaniere pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile, în special a celor provenite din așezări informale”, au punctat oficialii prefecturii.
Maramureșul poate profita de bani europeni pentru locuințe dedicate categoriilor vulnerabile
În cadrul ultimei ședințe a Grupului de Lucru Mixt pentru Problemele Romilor care s-a desfășurat la Prefectura Maramureș, s-a discutat despre posibilitățile de finanțare din bani europeni, a unor proiecte privind incluziunea socială, educația și dezvoltarea economică a comunităților de romi.