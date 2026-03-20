Maramureșul poate profita de bani europeni pentru locuințe dedicate categoriilor vulnerabile

În cadrul ultimei ședințe a Grupului de Lucru Mixt pentru Problemele Romilor care s-a desfășurat la Prefectura Maramureș, s-a discutat despre posibilitățile de finanțare din bani europeni, a unor proiecte privind incluziunea socială, educația și dezvoltarea economică a comunităților de romi.

În momentul de față principala oportunitate de finanțare este reprezentată de Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, destinat sprijinirii autorităților locale în ges­tionarea așezărilor informale și în asigurarea locuințelor sociale pentru persoanele vulnerabile. Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 16 aprilie 2026 și bugetul total alocat pe acest segment depășește 160 milioane euro.

„Acțiunile finanțate vizează: facilitarea accesului la locuințe sociale; sprijin pentru obținerea actelor de identitate; acces la servicii de sănătate; acces la educație; servicii de acompaniere pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile, în special a celor provenite din așezări informale”, au punctat oficialii prefecturii.