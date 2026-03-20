Pilda valorilor naționale

Mai zilele trecute scriam despre felul în care suntem văzuți noi, românii, de cei care au reușit să ne treacă pragul sufletului. Semne de recunoaștere cinstită nu au lipsit. Nu am ocolit nici curentul dăunător prin care unii români au o poftă teribilă de a ne proiecta într-o oglindă strâmbă. Mă gândesc adesea de unde ni se trage acest neajuns? Cu ani în urmă, o televiziune s-a încumetat să pună în discuție tema de mândrie națională, o temă de meditat. Era pusă, în dezbatere publică, o întrebare provocatoare: care este cel mai mare român al tuturor timpurilor?

Știu că acest model de testare a fost experimentat și în alte țări, în fel și formă, în SUA, Franța, Germania, Finlanda, Canada, Olanda, Cehia… Și a ajuns și în România. Cu valoare de provocare a spiritului românesc. Mai ales că trecem printr-o perioadă extrem de delicată în ceea ce privește asumarea valorilor naționale. Școala le rarefiază, socotindu-le de domeniul istoriei, iar istoria nu mai are căutarea firească în școala românească. Inițiativa conține o provocare a nivelului de cultură, de căutare a identității, mai ales acum, în acest mojar al confuziilor naționale, când trăim experiența unui Turn Babel al valorilor.

Mă întreb, nu de puține ori: știm noi cu ce valori înstruțăm Europa, ori alte meleaguri ale lumii? Văd cu întristare cum valorile acestei țări sunt minimalizate, sfidate, chiar anulate. Din păcate avem pilde tris­te. În numele libertății de exprimare, sunt afurisite personalități ale românilor. La moartea unui istoric, academician, i s-a evocat o slăbiciune din tinerețe și nu valoarea operei sale. De aceea răspunsul la întrebarea exercițiului la care mă refer presupune un mare risc.

Eu rămân la părerea că avem în istorie valori excepționale. Mai dificil e să le facem cunoscute la adevărata lor dimensiune. Ele sunt apreciate în cercuri foarte restrânse, de specialiști. De aceea, lumea cea mare românească este destul de sceptică atunci când i se pune întrebarea evocată mai sus. Care este cel mai mare român al tuturor timpurilor? Întrebarea nu este cea mai potrivită. Deoarece din punct de vedere al valorii, pluralul este cel mai adecvat. Sunt în situația țăranului lui Marin Preda, care, văzând girafa la Grădina zoologică, a exclamat: așa ceva nu există!

Tot așa nu există un singur român al tuturor timpurilor. De aceea, întrebarea are un unghi ascuțit. Peisajul valoric românesc este poliedric. Dar haideți să luăm jocul în serios și să cădem de acord că în sufletul fiecăruia dintre noi locuiește profilul valoric al unui mare arhetip. Al unui mare model, care ne poate fi călăuza în viață. Care ne poate scoate din impas. Iar proiectul amintit, de căutare și ierarhie a valorilor, a personalită­ților noastre, a reușit să ne stârnească memoria spre adevărate repere naționale. Din păcate, trăim o dictatură a mediocrității, provenită din superficialitatea abordării valorilor. Dar nu despre ele este vorba acum. Sondajele, cu toată stângăcia lor, au reușit să îndrepte atenția spre ideea generoasă de a descoperi în mentalul românilor adevăratele valori, personalități care îi reprezintă.

Figuri-simbol, oameni cu adevărat valoroși, care au făcut performanță de durată în istoria țării. S-au decantat personalități precum Carol I, în politică. Apoi Eminescu, Caragiale, Brâncuși, în cultura înaltă, sau Titulescu în diplomație. Din istorie a venit călare pe situație Ștefan cel Mare. Opțiunile multora sunt elocvente pentru imaginea interioară a românilor de astăzi, din perspectivă istorică. Nu este totul pierdut după cum auzim pe la colțurile lumii actuale. Un recent sondaj național îl așază în topul preferințelor pe Domnul Eminescu. Nu au fost amintiți savanți, care au dat direcție de cercetare în domeniile lor. Cine este interesat să știe despre performanța românească are la îndemână suficiente surse de confirmare.

În acest joc al valorilor de orice fel, americanii l-au ales pe Ronald Reagan, englezii, pe Churchill, iar francezii, pe Charles de Gaulle. Fiecare cu argumentele lor. Cu istoria lor. Aceste sondaje periodice fac parte dintr-un joc cu risc, cu har, care spune multe. Și în primul rând ne face să ne privim în oglindă. În lumina marilor români. Că avem valori. Trebuie să le cunoaștem pentru a fi mai siguri pe noi în această lume. Eu, și nu numai eu, sunt preocupat și de valorile Maramureșului. Că avem!