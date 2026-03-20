Primăria Borșa repară, iar cei fără bun-simț strică

Autoritatea locală borșeană se luptă cu o problemă ce ar putea foarte ușor să nu existe, însă ea există și persistă. Bai mai mult, costă și bani, sărăcind bugetul local. Acesta este și motivul pentru care primarul trage un semnal de alarmă.

”Am demolat magazii și acum adunăm munți de gunoaie. Reparăm băncile pe care tot borșenii le-au rupt și replantăm tuia pe care unii s-au gândit să-i smulgă, dar, ne întrebăm: cât construim noi și cât distrug alții? Nu vorbim doar despre muncă sau bani, vorbim despre bun-simț. Despre respect față de orașul în care trăim cu toții pentru că nu vine nimeni din altă parte să rupă bănci, să distrugă spații verzi sau să lase mizerie în urmă – o facem singuri, iar apoi tot noi ne plângem că nu se face nimic. Putem continua la nesfârșit să reparăm după unii sau putem, în sfârșit, să înțelegem că orașul ăsta e al nostru, al tuturor și fiecare gest de nepăsare se întoarce împotriva noastră”, a arătat Ion Sorin Timiș, primarul orașului. El mai spune că muncitorii vor continua să repare stricăciunile, însă fără respect și responsabilitate din partea tuturor, orice efort rămâne doar o cârpeală fără sfârșit, iar banii cheltuiți asfel ar putea fi utilizați cu mai mult folos pentru borșeni și pentru Borșa.