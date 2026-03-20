Proiecte ale comunei Recea, deblocate de la București

Primarul comunei Recea, Alexandru Ardelean, a fost zilele trecute în capitală. Asta pentru a rezolva deblocarea mai multor proiecte de investiții ce se află în derulare, în prezent, pe raza UAT-ului.

”În primul rând am semnat un act adițional la contractul de finanțare din PNRR, la Ministerul Dezvoltării, pentru accesarea și încasarea ultimei tranșe de bani pentru pista de biciclete. Apoi am avut o întâlnire cu conducerea Companiei Naționale de Investiții pentru stabilirea parcursului celor două proiecte depuse pentru creșele de la Săsar si Mocira și stadiul licitației pentru baza sportivă de la Mocira – s-a stabilit programul cu șanse maxime de reușită. De asemenea, am fost la Ministerul Muncii pentru obținerea licențierii pentru componenta de îngrijire bătrâni la domiciliu, serviciu aferent proiectului Senior și care începe luna aceasta. Licențierea este obținută. Nu în ultimul rând, am efectuat o vizită la Administraţia Fondului de Mediu pentru a vedea stadiul și parcursul proiectului depus în decembrie 2024, iluminat public inteligent în Comuna Recea. Aici proiectul este încă în evaluare și urmează în câteva săptămâni un verdict”, a declarat Alexandru Ardelean, primarul comunei Recea.