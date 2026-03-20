În cadrul Proiectului Eparhial „Biserica în imagini”, în fiecare săptămână, pe Pagina Oficială de Facebook se va posta câte o biserică din cele opt Protopopiate ale Eparhiei, cu text și imagini. Prima biserică prezentată este Biserica de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Plopiș, Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș, localitatea natală a vrednicului de pomenire Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian Chira. Construită din lemn de stejar, biserica din Plopiș, monument UNESCO, are numeroase particularități ce îi dau o notă de unicitate și realizare tehnică.