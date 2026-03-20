Victoria îi asigură liderului calificarea matematică în play-off

• Academia de Fotbal Viitorul Cluj – CS Minaur Baia Mare •

Liderul Seriei 8 din Liga 3 evoluează în cadrul rundei 21, penultima a sezonului regulat, pentru a doua oară consecutiv în deplasare. Dacă în etapa precedentă a întâlnit formația clujeană Sănătatea, acum CS Minaur își va măsura forțele cu o altă grupare din Cluj-Napoca, Academia de Fotbal Viitorul. Confruntarea dintre cele două se va consuma vineri, 20 martie, de la ora 15.00, la baza sportivă Dan Anca.

Minaur are un început de an aproape perfect, cu două victorii – 3-0 cu Lotus și Olimpia, respectiv o remiză – 0-0 la Sănătatea, și vrea să continue cu acest parcurs pozitiv și după disputa cu tânăra echipă a celor de la Viitorul Cluj. Băimărenii sunt liderii seriei, cu 44 de puncte, iar o victorie azi le-ar asigura calificarea matematică în play-off.

Academia Viitorul Cluj are un obiectiv opus comparativ cu cel al Minaurului, cel al evitării retrogradării, și este pe locul 9, cu 17 puncte, la trei puncte peste retrogradare, unde le are ca și contracandidate pe Bihorul Beiuș și Olimpia Satu Mare.

Întâlnirea din etapa 21 va fi oficiată de o brigadă din Oradea, cu Raul Oliviu Balaiban la centru, sprijinit de asistenții Stelian Alexi Belenesi și Cristian Dumitru Gozman Pop. Rezervă: Valentin Zah (Oradea). Observator arbitri: Constantin Por (Satu Mare). Delegat de joc: Istvan Somolyak (Odorheiu Secuiesc).

Program etapa 21

Vineri, 20 martie, ora 15.00: Unirea Dej – Olimpia MCMXXI Satu Mare; Academia de Fotbal Viitorul Cluj – CS Minaur Baia Mare.

Sâmbătă, 21 martie, ora 15.00: Crișul Sântandrei – Sănătatea Cluj; Unirea Tășnad – SCM Zalău; CSM Sighetu Marmației – Lotus Băile Felix. Bihorul Beiuș stă.