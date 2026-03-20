Voluntarii Serviciului de Ajutor Maltez prezenți la Crosul Primăverii

Voluntarii Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare au fost prezenți la Crosul Primăverii organizat de Rotary Club Baia Mare și Maramureș Runners, pentru a asigura primul ajutor în caz de nevoie. Din fericire, competiția s-a desfășurat fără incidente deosebite.

„Singura noastră intervenție medicală s-a rezumat la… un simplu plasture. Având în vedere complexitatea evenimentului, numărul mare de participanți, aria extinsă de desfășurare a operațiunilor și specificul zonei de intervenție, am deplasat în teren tehnică de intervenție specifică și un număr de nouă voluntari cu pregătire de specialitate: Postul Mobil de Prim Ajutor; Autospeciala de Primă Intervenție; Echipaje Mobile (VELO) de Prim Răspuns; Echipajele mobile VELO de Primă Răspuns”, au punctat oficialii serviciului.