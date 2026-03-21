Adăpostul de câini are nevoie de un aparat de spălat cu presiune

Asociația Salvați Animalele, care se ocupă de administrarea Adăpostului public de câini din Baia Mare are nevoie de un aparat de spălat cu presiune (dampf) de calitate pentru a putea face curățenie în adăpost. Persoanele care dețin un astfel de aparat de care nu mai au nevoie, pot să-l doneze asociației și să facă un bine patrupedelor.

”Primăvara a venit, iar odată cu ea începe și marea curățenie. În adăpost, asta înseamnă să spălăm zilnic padocurile și spațiile în care trăiesc câinii salvați, pentru ca ei să aibă un loc curat, sigur și sănătos. Din păcate, nu avem presiune suficientă la apă, iar curățenia devine mult mai dificilă și durează mult mai mult. De aceea, un aparat de spălat cu presiune ne-ar ajuta enorm să igienizăm spațiile mai eficient”, a explicat conducerea Asociației Salvați Animalele.