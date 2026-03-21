Baia Mare beneficiază de susținere la Bruxelles pe mai multe domenii

Agenda delegației din Maramureș la Bruxelles, din aceste zile, este una extrem de încărcată. Aleșii băimăreni s-au întâlnit cu o serie de factori decidenți la nivel european, care i-au asigurat de susținerea lor în diferite domenii.

„Prima întâlnire de pe agendă am avut-o în prezența Ralucăi Painter, șefă de unitate în cadrul Directoratului pentru Ocuparea Forței de Muncă al Comisiei Europene. Am vorbit despre oportunități de finanțare prin care să atragem investiții în Baia Mare și să creăm noi locuri de muncă, despre digitalizare, precum și despre programe dedicate tinerilor și vârstnicilor. Printre cele mai importante puncte din discuție a fost cel referitor la Fondul Social pentru Climă și finanțările pe care am putea să le obținem prin acesta, spre exemplu dezvoltarea unor linii de transport dedicate, la nivel metropolitan, pentru seniori. Am continuat seria întâlnirilor alături de Filip Negreanu Arboreanu, din cadrul Directoratului pentru Transport. Principalul subiect al discuțiilor a fost legat de mobilitatea militară și oportunitățile de care nu doar orașul și județul nostru, ci întreaga țară ar putea să beneficieze în următoarea perioadă. Mă refer aici la liniile de finanțare privind mobilitatea militară, pe care am putea să le accesăm pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere”, a spus Doru Dăncuș, primarul Municipiului Baia Mare.

Căi deschise spre noi colaborări

Alte discuții aplicate s-au purtat și pe latura promovării regiunilor și a încheierii de noi parteneriate: „Cu Christopher Lang, Director Adjunct la Reprezentanța Saxoniei la Bruxelles, am discutat despre competitivitate și despre felul în care regiunile își promovează, sau ar trebui să își promoveze interesele direct aici, în inima deciziei europene, respectiv cât de important este să lucreze împreună în acest demers. Saxonia, spre exemplu, este un adevărat pol în domeniul ino­vației și al mediului de afaceri, cu industrii puternice, de la sectorul auto până la producția de cipuri. Am discutat, așadar, despre identificarea unor posibile colaborări cu județul Maramureș pe aceste direcții de investiții și am propus, alături de domnul prefect Florian Sălăjeanu, organizarea unui forum economic în județul nostru”, a adăugat primarul.

Dialoguri constructive s-au purtat și cu Stefano Bonaccini, europarlamentar și fost președinte al regiunii Emilia-Romagna din Italia, precum și cu europarlamentarul Gheorghe Cârciu, alături de care s-a stabilit organizarea în perioada următoare a unui eveniment comun Baia Mare – Satu Mare, în Parlamentul European, dedicat produselor agro-alimentare, dar s-a dialogat și despre posibilitatea unei vizite a unui grup din oraș și județ aici, la Bruxelles.

Nu în ultimul rând, s-a vorbit și despre atragerea de investitori în zona noastră, despre cum am putea să valorificăm mai bine și mai eficient oportunitățile existente la nivel local, precum și despre identificarea unor surse de finanțare pentru proiecte sau programe prin care să creștem calitatea serviciilor publice în Baia Mare.