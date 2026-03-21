Bărbat reținut după o agresiune într-un local. A condus și băut

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe, dar și pentru mai multe infracțiuni la regimul rutier.

Incidentul a avut loc joi seara (19 martie), într-un local public din localitatea Groșii Țibleșului, unde polițiștii au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui conflict între doi bărbați. La fața locului a fost identificată victima, un bărbat de 43 de ani, care ar fi fost agresat fizic.

În urma leziunilor suferite, acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

La scurt timp după incident, oamenii legii l-au depistat pe presupusul agresor, în timp ce conducea un autoturism pe raza aceleiași localități. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Verificările ulterioare au scos la iveală faptul că acesta avea permisul de conducere anulat, iar autoturismul pe care îl conducea nu era înmatriculat.

În baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Judecătoriei Târgu Lăpuș, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.