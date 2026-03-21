Consiliul Județean investește în digitalizarea promovării turismului

Consilierii maramureșeni au dat undă verde pentru proiectul SMART Maramureș. Prin acest proiect poate fi accesată o sumă de aproximativ 100.000 de euro de la Ministerul Economiei, bani care ajută la susținerea activității Organizației de Management Maramureș. Cu aceste fonduri se va reface platforma Visit Maramureș, un instrument esențial de promovare care trebuie să fie viu, actual și util, va fi realizat un audit de brand „ca să înțelegem sincer cum ne văd turiștii: ce le place, ce nu, ce trebuie schimbat” și vor fi construite o hartă 3D și o bibliotecă digitală cu tot ce are mai valoros județul Maramureș. În paralel, se lucrează la acreditarea geoparcului UNESCO, un pas important pentru a pune județul nostru pe harta internațională.