Începe Festivalul de Teatru Contemporan pentru Tineret ACTING

În perioada 25 – 28 martie 2026, la Teatrul Municipal Baia Mare va avea loc cea de-a 12-a ediție a Festivalului de Teatru Contemporan pentru Tineret ACTING. Evenimentul este organizat de ACTING – Asociația Tineri în Teatru, co-organizatori fiind Teatrul Municipal Baia Mare, Primăria Municipiului Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș, VisitMaramureș.ro.

Ediția din acest an are ca invitați 9 trupe de teatru din țară și o trupă din Chișinău (Republica Moldova), devenind astfel, un festival internațional. Spectacolele vor fi susținute de trupe de elevi cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Programul cuprinde și 2 spectacole invitate ale Teatrului Municipal Baia Mare, precum și un spectacol al studenților din anul terminal al Facultății de Teatru și Film din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Elevii participanți la festival vor avea posibilitatea de a participa la ateliere susținute de profesioniști ai teatrului, atât din țară, cât și de peste hotare, festivalul nostru fiind singurul de acest gen, din țară, care are un parteneriat, încă de la început, cu Facultatea de Teatru și Film din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Programul festivalului:

Miercuri, 25 Martie

14:00 – Deschiderea celei de-a XII-a ediții a Festivalului de teatru contemporan pentru tineret ACTING – Sala mare a Teatrului Municipal Baia Mare

14:30 – Opt femei – Spectacol în festival al trupei GENESIS, Palatul Copiilor Cluj-Napoca

15:30 – Operele complete ale lui Wiliam Shakespeare (Prescurtate) – Spectacol în festival al trupei PROSCENIUM, C. N. Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației

16:30 – Disecţia lui Eu – Spectacol în festival al trupei DICENTIS, Palatul Copiilor Târgu Mu­reș

20:00 – Almost, Maine – Regia: Andrei HAN, Spectacol profesionist TMBM invitat în festival – Sala mare a Teatrulului Municipal Baia Mare

Joi, 26 martie

9:00 -12:00 – ATELIERE Workshop-uri cu profesori și profesioniști ai teatrului

14:30 – Martiri – Spectacol în festival al trupei 2%, Liceul de Arte ,,Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu

15:30 – Brainstorm – Spectacol în festival al trupei SILVER, Academia Aproape Baia Mare

16:30 – Staţia Eden – Spectacol în festival al trupei TEATRIX, Palatul Copiilor Arad

20:00 – Ză Păpuşi Show– Scenariul: Iulian BULANCEA, Spectacol profesionist TMBM invitat în festival – Teatrul de Păpuși Baia Mare

Vineri, 27 martie

9:00 -12:00 – Ateliere – Workshop-uri cu profesori și profesioniști ai teatrului

14:30 – Umbrele Secolului – Spectacol în festival al trupei ASSENTIMENT, Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin

15:30 – Leonardo! 500 de ani e prea mult!– Spectacol în festival al trupei LEIRA, Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea

16:30 – Intrusa – Spectacol în festival al trupei FLAMME, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj Napoca

20:00 – Clasa noastră – Spectacol în festival al trupei ALISTAR, Liceul Teoretic cu Profil de Arte ,,Elena Alistar” Chișinău

Sâmbătă, 28 martie

9:00 -12:00 – Ateliere- Workshop-uri cu profesori și profesioniști ai teatrului Ceabureală nemaimpomenită! COMEDIA DELL’ARTE – Coord. Conf. Univ. Dr. Mihai-Filip ODANGIU și Asist. Drd. Codruța BONTA, Spectacol al studenților din anul 4 – Facultatea de Teatru și Film, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

17:15 – Festivitatea de premiere și Închiderea celei de-a XII-a ediții a Festivalului de teatru contemporan pentru tineret ACTING.