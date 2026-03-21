La Târgu Lăpuș, investiții majore în infrastructură și educație

Orașul Târgu Lăpuș a finalizat bazinul de înot, centrul recreațional, un centru multifuncțional, blocuri, dar are în lucru și o bază sportivă la Rogoz, o creșă, sistemul de monitorizare video a orașului, 13 stații moderne de autobuz, dacă tot au linie modernă ecologică de transport. Tot la finele anului trecut s-au dotat 120 de săli de clasă cu mobilier și aparatură modernă, prin PNRR, ne precizează primarul orașului, Vlad Herman. Încă o veste bună, oarecum, cu dublu sens. A scăzut gradul istoric de colectare-selectare a gunoaielor din oraș, de la 65% la 45%, dar nu din indolență, ci din cauza programului de colectare/returnare a PET-urilor.