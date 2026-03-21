Nicolaas Immelman: „Ne dorim să păstrăm trofeul”

Noul sezon al Ligii de Rugby Kaufland a fost prefațat printr-o conferință de presă organizată la Muzeul Sportului din București, eveniment la care au participat oficiali ai Federației Române de Rugby și reprezentanții echipelor înscrise în competiție.

Din partea campioanei en-titre, CSM Știința Baia Mare, a fost prezent căpitanul Nicolaas Immelman, care a subliniat obiectivele echipei pentru sezonul 2026.

„Este minunat să mă aflu aici, se anunță un sezon dificil, toată lumea vizează trofeul. Noi ne dorim să îl păstrăm, obiectivul este să câș­ti­găm și să ne păstrăm aceleași standard”, a declarat liderul formației băimărene.

Liga de Rugby Kauf­land, principala competiție internă de seniori, va debuta în 28 martie, reunind la start șapte echipe.