Prima campanie de colectare deșeuri voluminoase din acest an, în Baia Mare

Până luni, 23 martie, inclusiv, băimărenii se pot înscrie în cadrul campaniei trimestriale de ridicare gratuită de la domiciliu a deșeurilor voluminoase din Municipiul Baia Mare. Colectarea deșeurilor voluminoase va avea loc marți, 24 martie.

Colectarea se face exclusiv în baza unei programări telefonice la nr: 0737.155.409 sau completând formularul electronic de pe adresa: www.drusal.ro/ campanie-voluminoase. Campania se adresează atât locuitorilor din zona de case cât și celor care locuiesc în zona de blocuri din Baia Mare. Cetățenii care se înscriu în campanie au obligația să scoată deșeurile „la bordură”. Sunt considerate deșeuri voluminoase: obiectele de mobilier, saltele, covoare, obiecte de uz casnic și sanitare, plăpumi, pilote, perne, jucării de mari dimensiuni etc. Nu intră în categoria deșeurilor voluminoase aparatele electrice și electrocasnice, indiferent de dimensiunea lor. Acestea sunt preluate în cadrul campaniilor gratuite pentru acest tip de deșeu.