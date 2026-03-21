Primele plante medicinale ale primăverii, la îndemână!

Leurda și ciuboțica cucului

Deja sunt pline pădurile de flori, în curând și câmpurile. După incendii… Dar odată cu primele plante, apare și oferta medicinală. Evident, nu sugerăm să înlocuiți medicul și medicamentul cu planta, ci să țineți cont de faptul că o seamă de medicamente au la bază compuși din natură! Mai mult, o seamă de animale cunosc plantele și le folosesc ca atare. Așa se face că leurda are numele științific Allium Ursinum, usturoiul ursului cum ar veni. E cunoscut pentru cei apropiați naturii că acolo unde sunt poieni cu usturoi sălbatic, vine atât ursul cât și căprioara sau mistrețul, pentru a beneficia de calitățile sale.

Leurda are efect depurativ, detoxifiant, antiseptic, antiviral, antimicrobian, rol imunomodulator, acțiune antihipertensivă, vasodilatatoare periferică, hipocolesterolemiant, antitrombotic, fluidifiant sanguin și antiplachetar sanguin, acțiune bronhodilatatoare, expectorantă și antitumorală. Sub formă de infuzie sau decoct, ea este indicată în hipertensiune, ateroscreloză, scade nivelul colesterolului, insuficiența biliară, afecțiuni ale căilor respiratorii superioare, insomnie, amețeală, depresie, gută, boli cardiace, boli gastrointestinale, dizenterie, paraziți intestinal, afecțiuni ale plămânilor, gripă sau cefalee. În uz extern, sub formă de cataplasme sau comprese, leurda ameliorează simptomele leziunilor cutanate cronice, scrofuloze, ale herpesului, furunculelor, eczemelor sau durerilor reumatice, conform Wikipedia. Atenție! NU la acest moment, dar mai târziu, a nu se confunda cu lăcrămioara sălbatică, destul de otrăvitoare. Dar leurda are și un frate delicious, se numește Allium paradoxum-Ceapa ciudată, cu Frunze mai alungite. Am găsit deja leurdă în mai multe locuri, de pe Culmea Codrului în defileul Lăpușului, pe dealul Pietriș (atenție la gunoaie!!). De remarcat că odinioară, romii adunau, pe plată, leurda de aici pentru a fi achiziționată de fabrica Terapia Cluj, pentru medicamente!

O altă plantă medicinală la dispoziția Dvs este Ciuboțica cucului. Primula veris pe nume latin, cum ar veni prima floare ce apare. Ciuboţica cucului este bine cunoscută pentru proprietăţile sale expectorante şi antiinflamatorii. Studiile au arătat ca extractele din această plantă pot ajuta la ameliorarea simptomelor de tuse, bronşită şi astm. Această acţiune este atribuită compusilor activi care ajuta la fluidificarea mucusului şi reduc inflamaţia căilor respiratorii, facilitând respiraţia mai uşoară. Ciuboţica cucului poate ajuta la digestie şi la reducerea simp­tomelor de indigestie şi balonare. Un studiu publicat în Journal of Ethnopharmacology sugerează că această plantă are efecte calmante asupra tractului digestiv, reducând disconfortul abdominal şi îmbunătăţind procesul digestiv. Compusii antiinflamatori din ciuboţica cucului pot contribui la reducerea inflamaţiei în organism. Cercetările au indicat că extractele de ciuboţica cucului pot diminua inflamaţia şi pot ajuta la ameliorarea durerilor articulare şi musculare, având astfel un efect benefic asupra artritei şi altor afecţiuni inflamatorii. Ciuboţica cucului are şi proprietăţi diuretice, ajutând la eliminarea excesului de lichide din organism. Aceasta poate fi benefică pentru persoanele care suferă de retenţie de apă sau de probleme de rinichi. Prin stimularea diurezei, planta contribuie la detoxifierea organismului şi la menţinerea unui echilibru adecvat al lichidelor, scrie medicover.ro.

Dar trebuie să rețineți un lucru. Înainte de a fi medicinale, cele două plante de mai sus sunt comestibile și mai ales delicioase! Ciuboțica poate apărea ca element surpriză într-o salată verde. Iar leurda poate deveni salată, pesto, poate înnobila o carne la cuptor sau o omletă.