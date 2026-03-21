Se închide circulația în Piața Revoluției • Circulație pe dublu sens pe Str. 22 Decembrie

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, începând cu duminică, 22 martie, ora 14:00, se instituie restricții de circulație provizorii în zona obiectivului de investiții „Piața Revoluției”, conform solicitării făcute de către constructori.

Astfel, s-au aprobat următoarele modificări: închiderea circulației rutiere pe strada Gheorghe Șincai, tronson cuprins între aleea de acces în parcarea Consiliului Județean Maramureș și strada Culturii; circulație în dublu sens pe strada Andrei Mureșanu; circulație în dublu sens pe strada 22 Decembrie, tronson cuprins între strada Nicolae Titulescu și strada Culturii; amplasarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Andrei Mureșanu, Avram Iancu și Piața Păcii; închiderea circulației pietonale pe trotuarul aferent Hotelului Rivulus, latura dinspre strada Culturii. În zona străzilor care fac obiectul restricțiilor (provizorii) se vor executa marcaje și se vor amplasa indicatoare rutiere în mod corespunzător, conform noilor trasee/rute de circulație.