Un concert despre identitate, rădăcină și continuitate cu Grigore Leşe

Fundaţia Culturală Euroart vă invită la un concert extraordinar alături de maestrul Grigore Leșe, un eveniment care merge dincolo de simplul act artistic.

„Este o ocazie rară de a vedea cum patrimoniul muzical tradițional românesc este valorificat într-un dialog artistic profund cu muzica cultă. Pentru noi, maramureșenii, acest concert are o relevanță culturală deosebită: este momentul în care rădăcinile noastre sonore primesc haina elegantă a orchestrei simfonice, demonstrând că tradiția nu moare, ci se transformă în artă universală”, transmit organizatorii. „Reîntoarcere” este „prima verigă dintr-un lanț de armonii pe care le aducem acasă, în Baia Mare, sub umbrela proiectului Maramureș în armonii clasice”, mai spun cei de la Euroart. Concertul va avea loc în 27 martie, de la ora 19, la Colegiul de Arte Baia Mare.