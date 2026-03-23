Aproape 2.300 de inimi salvate la timp, în Maramureș

Aproximativ 2.300 de pacienți au beneficiat de stenturi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș și au primit astfel șansa la o nouă viață. Mai exact, în perioada 2018-2025, 2.294 de pacienți din județ au fost beneficiarii unor proceduri gratuite de dilatare percutanată cu implant de stent.

„Vorbim despre intervenții decisive în urgențele cardiace și în bolile cardiovasculare severe, acolo unde fiecare minut poate face diferența dintre recuperare, complicații grave sau pierderea vieții. Pentru pacient și familie, accesul rapid la tratament nu este un detaliu administrativ, este o șansă reală. În cei opt ani analizați, 2.294 de pacienți au fost tratați prin acest program și 6.384.972,59 lei reprezintă suma totală estimată decontată pentru materialele sanitare specifice. În 2019 s-a înregistrat cel mai mare număr de pacienți tratați: 350, iar în 2025, numărul pacienților a urcat la 295, cu 40 mai mult decât în 2020. Costul mediu per pacient a crescut de la 2.061,74 lei în 2018 la 3.200,48 lei în 2025, semn al utilizării unor materiale și tehnologii medicale mai performante”, au explicat reprezentanții CAS Maramureș.

Astfel, pacienții asigurați au avut acces la tratamente intervenționale avansate fără ca aceste costuri să fie transferate către familie, tocmai în cele mai dificile momente.

„În cardiologie, viteza intervenției și accesul la tratament sunt decisive. Când un pacient ajunge la timp în sistem, iar procedura necesară este acoperită din fondurile de asigurări sociale de sănătate, șansa la viață crește în mod real”, a declarat Adrian Mădăras, director general al CAS Maramureș.