Asociația Pirita Children a împlinit 6 ani de la înființare

Asociația Pirita Children a împlinit în 20 martie 6 ani de la înființare și 10 ani de când se implică direct în sprijinul comunității informale Pirita, din Baia Mare. Cu această ocazie, responsabilii asociației invită cetățenii să se alăture campaniei „Am dreptul la școală”, prin care ajută micuții să se înscrie în clasa pregătitoare și să meargă la școală. Campania se dorește a fi o invitație la înțelegere și dialog.

„În fiecare primăvară începe înscrierea copiilor în clasa pregătitoare. Pentru mulți părinți, acest lucru înseamnă completarea unui formular și alegerea unei școli. Pentru copiii din comunitatea Pirită, drumul spre școală este mult mai complicat. În ultimii 10 ani am văzut că, încă înainte de înscriere, apar multe obstacole despre care se vorbește prea puțin: lipsa informației, experiențe de discriminare, segregarea încă din grădiniță, teama părinților că propriii copii vor fi respinși sau umiliți. Educația unui copil nu depinde doar de școală. Depinde de familie, comunitate și mediul școlar, trei lumi care trebuie să lucreze împreună. Prin campania „Am dreptul la școală” vrem să explicăm cum arată în realitate drumul unui copil din Pirită spre clasa pregătitoare. Vom vorbi despre obstacolele pe care le întâlnesc copiii și familiile lor, dar și despre potențialul pe care îl au atunci când primesc sprijin”, au declarat reprezentanții Asociației Pirita Children. În cadrul campaniei, va fi ascultată și vocea copiilor, pentru că și ei au dreptul să spună ce își doresc de la școală.