Cupa „Rivulus Dominarum” și-a desemnat câștigătorii

Sala de sport a Liceului „Németh László” a găzduit cea de-a XIII-a ediție a concursului național de orientare indoor „Cupa Rivulus Dominarum”, un eveniment devenit deja tradiție în rândul pasionaților acestui sport.

Competiția a fost organizată de Clubul Asociația Sportivă Maratin Rivulus Dominarum și a reunit sportive și sportivi de la cluburi precum Altius Brașov, 315 Orientare Satu Mare, Știința Electrosistem, CSȘ Baia Sprie, Maratin Rivulus Dominarum, dar și participanți independenți.

Concursul s-a desfășurat pe parcursul a două etape – una de tip labirint, cu eliminări, și una clasică – punând la încercare viteza de reacție, orientarea în spațiu și capacitatea de concentrare a participanților.

În urma probei de labirint, au fost desemnați cei mai buni orientariști de sală:

Feminin: Ioana Pop (Maratin), Maria Pop (Maratin), Bianca Avram (CSȘ Baia Sprie).

Masculin: Ciprian Marian (Independent), Luca Pop (CSȘ Baia Sprie), Sergiu Mate (315 Orientare Satu Mare).

După cumularea rezultatelor din cele două etape (labirint și clasic), a fost întocmit clasamentul final pe categorii de vârstă, după cum urmează:

F 7=10 ani: 1. Gloria Ardelean (MRD); 2. Ana Prisecaru (MRD).

F 12 ani: 1. Zsofia Uglar (Știința Electrosistem); 2. Tudor Emma (ȘES); 3. Aida Dunca (ȘES).

F 14 ani: 1. Antonia Pocol (CSȘ Baia Sprie); 2. Iulia Sava (MRD)

F 16 ani: 1. Bianca Avram (CSȘ Baia Sprie); 2. Daria Pavel (CSȘ Baia Sprie).

F 21 ani: 1. Ioana Pop (MRD); 2. Maria Pop (MRD); 3. Emanuela Opriș (ȘES).

F 35+: 1. Melinda Ardelean (MRD).

M 7=10 ani: 1. Vladimir Savu (ȘES).

M 12 ani: 1. Matei Pop (CSȘ Baia Sprie); 2. Amza Catuna (CSȘ Baia Sprie); 3. Ianis Oros (CSȘ Baia Sprie).

M 14 ani: 1. Mihnea Sabadâș (CSȘ Baia Sprie); 2. Darius Hurgoi (ȘES); 3. Denis Chincea (CSȘ Baia Sprie).

M 21 ani: 1. Luca Pop (CSȘ Baia Sprie); 2. Sergiu Mate (315 Orientare Satu Mare); 3. Ciprian Marian (Indepenndent).

M 35+: 1. Adrian Hurgoi (ȘES); 2. Istvan Sebestyen (ȘES).

Open I: 1. Matei Ozsvath (CSȘ Baia Sprie).

Open family: 1. Aron Prisecaru (MRD).