În 2026, alte zeci de stații pentru încărcare electrică vor fi amplasate în Baia Mare

Baia Mare face un nou pas important spre mobilitatea verde, continuând dezvoltarea infrastructurii pentru reîncărcarea automobilelor electrice. Asta prin crearea a 46 de noi stații publice de încărcare a autovehiculelor electrice.

În prezent, în municipiu există 15 stații de încărcare, iar prin acest nou proiect vor mai fi instalate încă 46 de stații, cu un total de 92 de prize de încărcare, cu puteri maxime de 22 kW, respectiv 55 kW. Stațiile vor fi amplasate strategic, în zone ușor accesibile cetățenilor: cartiere rezidențiale, zone comerciale și de servicii, zone mixte, puncte de tranzit interurban și zone de lucru. Prin această investiție, Baia Mare va contribui atât la reducerea poluării, cât și la alinierea la politicile europene și naționale. Obiectivul principal este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și sprijinirea tranziției către un transport mai curat și mai sustenabil.

„Sunt și rămân un susțină­tor al programelor prin care reducem poluarea, prin promovarea mașinilor electrice, dar, în același timp, facilităm creșterea ponderii transportului alternativ, precum autobuzele și bicicletele” a spus Pap Zsolt Istvan, viceprimar în Baia Mare. Termenul de finalizare este 30 iunie 2026. Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).