Învățământul liceal dual va înlocui școlile profesionale din anul școlar 2026-2027

Învățământul liceal tehnologic se reorganizează începând cu anul școlar 2026-2027, conform Metodologiei privind organizarea, funcționarea și accesul în filiera tehnologică. Școlile profesionale de 3 ani dispar ca structură separată și vor fi integrate în liceele tehnologice duale.

Învățământul dual presupune pregătire practică realizată direct la operatori economici parteneri, care pot susține elevii inclusiv financiar și logistic, potrivit ghidului. Companiile implicate pot acorda burse pentru elevii performanți și pot asigura beneficii suplimentare precum masă de prânz, echipamente de lucru, analize medicale, decontarea transportului sau rechizite. Elevii au posibilitatea de a fi angajați ulterior de operatorul economic la care au făcut practică.

În paralel, rămâne disponibil și traseul de învățământ liceal tehnologic de stat, unde pregătirea practică se realizează fie la agenți economici parteneri, fie în atelierele și laboratoarele școlilor. Acest parcurs oferă elevilor o calificare profesională care facilitează accesul pe piața muncii, dar și oportunitatea de a participa la proiecte, olimpiade și concursuri școlare.

Ambele rute educaționale pot fi finalizate cu absolvirea claselor XII sau XIII, obținerea unei calificări de nivel 4, promovarea examenului de bacalaureat și continuarea studiilor în învățământul superior.

Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027 se aplică și pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a în unitățile de învățământ liceal tehnologic care au cifră de școlarizare la clasa a IX-a învățământ tehnologic dual.