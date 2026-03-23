Investiție istorică în baza Salvamont Maramureș, la Borșa

În Borșa urmează să fie ridicată o nouă bază salvamont, la standarde moderne. Proiectul, în valoare de 3 milioane de euro, prevede construirea a trei clădiri amplasate în zona montană: un refugiu montan, a unui centru operativ și a unui spațiu modern pentru vizitatori.

„Această investiție majoră este posibilă datorită sprijinului ferm acordat activității Salvamont de către Primăria și Consiliul Local Borșa, care au prioritizat dotarea salvatorilor montani cu echipamente de ultimă generație. Investiția reprezintă un gest extrem de important pentru tot ce înseamnă siguranța turiștilor, consolidând capacitatea Salvamont Maramureș, o structură recunoscută pe plan internațional”, a declarat Dan Benga, managerul Salvamont Maramureș.