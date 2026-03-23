Lucrări avansate la Pasajul de la Clubul Văcarilor

Lucrările la Pasajul de la Clubul Văcarilor au ajuns la un grad de execuție de 60% și avansează în condiții bune, anunță autoritățile. Șantierul este unul complex, având mai multe componente: atât cele de infrastructură, cât și cele de suprastructură.

De asemenea, pe lângă accesele înspre pasaj din patru direcții, mai există opt bretele de acces în partea de jos (în sensul giratoriu), deci un șantier destul de mare și o lucrare deloc ușoară. Și valoarea investiției este una semnificativă: aproximativ 70 milioane de lei cu TVA inclus. Cât despre termenul de execuție asumat prin contract, acesta se va respecta: „Se lucrează destul de bine și ne angajăm în acest moment fără nicio problemă că se va respecta termenul de execuție, care înseamnă luna iunie. Deci cetățenii trebuie să înțeleagă un singur aspect, că se lucrează, asta este cel mai important”, au spus la unison autoritățile locale și județene, care monitorizează atent execuția. Șoferii trebuie să știe că va mai exista încă un moment mai dificil în ceea ce privește traficul în zonă, atunci când va fi instalat pasajul în sine: „Urmează să aducem și să montăm cele 28 de grinzi din beton, în total, cu o lungime de circa 30 de metri și o greutate de 44 de tone. Acestea vor fi montate cu două macarale. Atunci va mai fi un mic disconfort în trafic pentru că va trebui să poziționăm trailerul care aduce grinzile, precum și cele două macarale. Dar vom găsi cea mai bună variantă ca să nu fie blocat traficul nici atunci”, a explicat și reprezentantul constructorului. Dacă va fi finalizat, pasajul va rezolva, în bună parte, problema ambuteiajelor în trafic, mai ales la orele de vârf, la ieșirea/intrarea în oraș.