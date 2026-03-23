Trupa Everybody Knows se alătură proiectului „Am un prieten autist”

Pentru al treilea an consecutiv, Asociația Prietenii Unicornilor celebrează Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului printr-un concert caritabil marca „Am un prieten autist”. Evenimentul va avea loc vineri, 3 aprilie, la restaurant Gran Gala, începând cu ora 19.00. Anul acesta, proiectului i se alătură cunoscuții artiști de la „Everybody Knows”, având-o ca solistă pe talentata Nora Deneș. Doritorii pot să cumpere bilete în rețeaua iabilet.ro sau direct la intrarea la concert printr-o donație minimă de 30 lei.

„Scopul Concertului Caritabil «Am un prieten autist» este de a strânge fonduri pentru cei peste 60 de copii autiști din asociație și de a sparge prejudecățile legate de autism. Și cum putem face asta dacă nu prin muzică de calitate, prin seri memorabile și promovarea copiilor noștri diferiți, dar la fel de valoroși ca oricare alții din Baia Mare?”, a declarat Răzvan Dan Dragu, președintele organizației.

Prima surpriză a serii va fi Toma Ferenț, unul dintre copiii protejați de asociație. La doar 7 ani, acesta va urca pe scenă pentru un moment muzical la tobe. „Tomiță a început lecțiile de percuție în urmă cu aproximativ 6 luni. I-am urmărit de mic pasiunea pentru muzică, iar atunci când l-am înscris la cursurile profesorului Iuliu Țoca, am fost plăcut surprinși să-l vedem înflorind. Ne-am bucurat, ca părinți, să vedem un progres rapid, grație superputerii lui Tomiță de a memora imediat secvențele ritmice și auzului său foarte bine dezvoltat. Așa că așteptăm cu emoție și nerăbdare momentul primului său concert. Pentru Toma, a bate la tobe e în egală măsură terapie și pasiune”, a declarat mama lui Toma, Doina Ferenț.

O altă surpriză neașteptată a evenimentului va fi Anastasia Borodi (5 ani), care va încânta publicul cu prima sa mini-expoziție de fotografie. Fotografiile expuse în seara concertului caritabil vor putea fi cumpărate la fața locului, iar fondurile strânse astfel o vor ajuta pe Anastasia să-și urmeze terapiile și pasiunile și vor sprijini și alți copii din asociație să se dezvolte în acord cu propriile talente. „Anastasia și-a descoperit pasiunea pentru fotografie încă de la vârsta de 4 ani, când a început să-mi ceară telefonul pentru a face poze. De mică a avut o atenție specială la micile detalii din jurul ei, observând lucruri pe care mulți nu le-ar remarca. Nu doar că îi plăcea să fotografieze, dar era și fascinată de ceea ce vedea în imagine după ce făcea fotografia, analizând cu bucurie rezultatul, alergând spre mine să îmi arate reușita.

Fotografia a devenit pentru ea o activitate în care se poate pierde ore în șir, explorând și experimentând cu entuziasm. Curiozitatea ei de a învăța mereu ceva nou o face să descopere perspective diferite, iar răbdarea pe care o are pentru a surprinde momentul cât mai frumos arată cât de mult înseamnă această pasiune pentru ea”, detaliază mama Anastasiei, Alexandra Borodi.

Vă reamintim că, anul trecut, unul dintre experimentele sociale realizate de membrii asociației a devenit viral. Cabina senzorială „100 de secunde în mintea unui autist” a fost „vizitată” și de membri trupei Vama. „Noi am cântat zeci de concerte caritabile cu scopul de a ajuta asociațiile care ajută autiștii, dar a fost pentru prima dată când am înțeles cu adevărat ce înseamnă să fii în pielea unui autist”, a mărturisit Tudor Chirilă imediat ce a ieșit din experiment.