Un maraton al bucuriei în cadrul „Învățare pentru toți”

Pași importanți pentru viitorul copiilor din Maramureș, în cadrul proiectului județean pentru dezvoltarea literației timpurii ,,Învățare pentru toți în județul Maramureș”. Ultimele două săptămâni au fost un adevărat maraton al bucuriei și al planificării corecte în școlile noastre pilot.

„Am parcurs un drum plin de energie, de la Șomcuta Mare (unde Caravana Lecturii a adus zâmbete pe chipurile celor mici), până la Finteușu Mic, Suciu de Sus și, astăzi, la Sat Șugatag. Am evaluat competențele de literație pentru copiii din grupele mari și clasele pregătitoare, ca să știm exact cum să îi sprijinim pe fiecare în parte. Am susținut ore de lectură model, demonstrând cum materialele primite prin proiect și metodele moderne pot transforma cititul într-o aventură, lăsând la o parte „tradiționalul” rigid. Am unit forțele: ne-am așezat la masă – educatori, învățători, directori și părinți – pentru a stabili planuri de acțiune clare”, au precizat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.

De asemenea, s-a discutat cu părinții despre importanța de a lectura cărți, împreună cu copiii, acasă. „Viziunea noastră este clară: vrem ca toți copiii din județ să beneficieze de o educație de calitate și să stăpânească tainele cititului până la finalul clasei a IV-a”, au mai punctat oficialii ISJ. Activitățile au fost derulate în colaborare cu Asociația OvidiuRo și Asociația Toți Copiii Citesc.