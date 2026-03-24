18 milioane de lei pentru patru comunități din Maramureș

Patru orașe din Maramureș vor primi o sumă considerabilă de bani din partea Guvernului, prin proaspăt adoptata Lege a bugetului de stat. Cu acești bani, administrațiile locale își vor putea continua investițiile.

„De peste un an de când sunt parlamentar, am dus o luptă directă cu Guvernul României pentru a repara o nedreptate evidentă făcută acestor comunități. Și spun lucrurilor pe nume: aceste localități au fost «pedepsite» pentru că au performat. Da, ați citit bine. Singura lor vină a fost că au muncit, au atras fonduri europene și au adus în Maramureș aproximativ 25 de milioane de euro. În loc să fie sprijinite, au fost lăsate pe dinafară. Nu am acceptat asta. Am insistat, am făcut presiuni, am cerut explicații și am cerut dreptate. Iar astăzi avem un rezultat concret: prin Legea bugetului de stat, s-au alocat 18 milioane de lei pentru aceste comunități. Nu cât ar fi fost corect, ci doar aproximativ 80% din cât li se cuvenea. Dar este un pas înainte”, a spus Lucian Morar deputat de Maramureș. Sumele alocate sunt următoarele: Baia Sprie – 9,4 milioane lei; Ulmeni – 4,54 milioane lei; Șomcuta Mare – 3,1 milioane lei și Săliștea de Sus – 0,7 milioane de lei.