Călătorii care aleg ca metodă de deplasare transportul feroviar au toate motivele să intre în depresie când ajung în Gara CFR Baia Mare. Gara arată dezastruos de ani buni.
„Pe aici nu au trecut drone sau rachete rusești, nici ucrainiene, nici iraniene, nici americane sau israeliene. Pe aici a trecut doar nepăsarea celor de la Ministerul Transporturilor și de la CFR Călători. Da, cea mai importantă poartă de intrare feroviară a Maramureșului arată ca după nu unul, ci mai multe bombardamente. Păcat că pozele nu pot reda mirosul insuportabil de excremente din acea zonă, considerată a fi una din cele mai periculoase din orașul Baia Mare”, a semnalat o băimăreancă.
Băimărenii semnalează: O gară „de râsul plânsului”: Baia Mare!
