DanceLight Baia Mare, pe podium și în finale la Oradea și Cluj-Napoca

Sportivii clubului DanceLight Baia Mare au obținut rezultate remarcabile la două competiții desfășurate în această lună: Cupa Oradea, din 14 martie, și Cupa „Dance with Attitude”, organizată la Cluj-Napoca în perioada 21–22 martie. Evoluțiile lor sunt cu atât mai valoroase cu cât majoritatea perechilor au concurat într-o categorie de vârstă sau clasă valorică nouă.

Dansatorii băimăreni au reușit calificarea în șase finale și au obținut clasări importante. Cea mai bună performanță a fost realizată de perechea Arthur Bartha – Ynna Vlaicu, care a câștigat locul I la categoria H, 10-11 ani, rezultat care le-a adus promovarea în clasa valorică E.

Matei Birta și Diana Tamas, în parteneriat cu Medio Monte Baia Sprie, au ajuns în finalele ambelor competiții la categoria E, 12-13 ani, unde au ocupat locul IV. De asemenea, David Tașcă și Aniella Sotrin Topan s-au clasat pe locul IV la categoria Hobby, 12-13 ani, performanță care le-a asigurat promovarea în clasa E.

Răzvan Borșe și Ilaria Borsa, în parteneriat cu Galactic Baia Mare, au avut evoluții constante, calificându-se în finalele categoriei E, 14-15 ani, la ambele competiții, unde au încheiat pe locul VI.