Descindere și urmărire spectaculoasă: contrabandist prins cu 26.000 de pachete de țigări

Polițiștii de frontieră din Sighetu Marmației au desfășurat vineri, 20 martie, o acțiune de amploare pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu țigări, care s-a încheiat cu arestarea unui bărbat de 33 de ani din Maramureș.

În jurul orei 16.00, șoferul unui microbuz nu a oprit la semnalele polițiștilor, fiind urmat pe un kilometru până când a abandonat autovehiculul și a încercat să fugă într-o zonă împădurită.

În interiorul microbuzului au fost găsite 52 de baxuri cu 25.998 de pachete de țigări, în valoare de peste 500.000 de lei. Vehiculul, estimat la 20.000 de lei, a fost indisponibilizat, iar șoferul a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

În continuarea anchetei, polițiștii au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, ridicând telefoane, cartele, stații emisie-recepție și țigări cu timbru Duty Free. Cercetările se desfășoară pentru contrabandă și identificarea tuturor persoanelor implicate, sub coordonarea procurorului de caz.

Potrivit autorităților, între noiembrie 2025 și martie 2026, mai multe persoane din județul Maramureș au introdus ilegal țigarete din Ucraina, peste râul Tisa, totalizând aproximativ 50.000 de pachete confiscate de polițiști.