Înotătorii de la Flykick Team Baia Mare, calificați în bloc la Campionatele Naționale

Sportivii de la Flykick Team Baia Mare au obținut rezultate bune la etapa de calificare pentru Campionatul Național, destinată copiilor de 10-11 ani, desfășurată la Oradea. Cei 17 înotători pregătiți de antrenorii Daniel Taloș, Adrian Gherghel și Ștefan Ioan Gherghel au reușit clasări pe podium și calificări importante pentru competiția finală din această vară.

La categoria 2016, Luca Alexandru Săsăran s-a remarcat printr-un loc 2 la proba de 50 metri fluture și un loc 3 la 50 metri liber. Tot pe podium a urcat și Ianis Matei Săsăran, care a încheiat pe locul 3 proba de 50 metri spate. Din aceeași categorie au mai concurat Albert Conișca, Ștefan Pop, Robert Luis Criste, Tudor Mihail Marian, Luca Gavril Marian și Yannis Lucas Szopko.

La fete, Anastasia Dumitru s-a clasat pe locul 5 în proba de 50 metri bras, iar Lara Anastasia Marchiș a luat și ea startul în competiție.

La categoria 2015, Irina Ioana Cionca a obținut locul 3 la 50 metri spate, în timp ce Cassia Alexandra Gherghel s-a clasat pe locul 4 la 50 metri liber. Din lot au mai făcut parte George Poduț, Matei Adrian Roman, Iancu Petru Sipoș, Patrik Andrei Tecar și Elias Rafael One.

Toți cei 17 sportivi vor participa la Campionatele Naționale din luna iunie. Dintre aceștia, 15 vor concura în probe individuale, iar ceilalți doi vor face parte din ștafete.