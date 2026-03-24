La Suciu de Sus, finalizare de parc fotovoltaic și linie curent pentru epurare

Comuna Suciu de Sus are în finalizare un parc fotovoltaic de 100 de KW, iar primarul Ionel Todoran ne spune că pe timp de vară, se depășește necesarul comunei. Însă se face proiect pentru acumulatori. La fel, în finalizare e linia de energie electrică pentru stația de epurare făcută departe, dincolo de sate. Teoretic, în 3 luni, spune primarul, se poate porni stația și canalizarea. Comunitatea se pregătește însă pentru alte săpături, e în așteptare proiectul de extindere apă și branșamente prin POIM Vital, firma e așteptată de 3 luni, după predarea de amplasament.