O piață locală, extinderi de iluminat public, la Groșii Țibleșului

În Groșii Țibleșului, ne spune primarul Nicolaie Burzo, s-a câștigat o finanțare GAL Maranatur pentru o piață, cu construcții, amenajări, la care va exista și o contribuție locală. Tot aici, grație modernizării iluminatului public, va avea loc o extindere cu lămpi spre cele două rute turistice, spre Minghet și spre Țibleș. Comuna se pregătește și pentru o suplimentare a sursei de apă, prin POIM, cu tot cu tratare dar și montare de apometre pentru populație, sursa rămânând tot din bazinul Minghetului.

