O viață dedicată voleiului: Mircea Spătăceanu împlinește 70 de ani

Azi, 24 martie, Mircea Spătăceanu, unul dintre cei mai titrați și respectați antrenori români de volei, împlinește 70 de ani. Originar din Blaj (Alba), Spătăceanu și-a început cariera în 1986 și, încă de la primele succese cu juniorii, a demonstrat talent și pasiune pentru acest sport.

Performanțele sale au continuat cu Știința Explorări Baia Mare, echipă pe care a condus-o spre primul titlu din istoria clubului în 1993, transformând formația într-o forță a voleiului românesc. Ulterior, la Elcond Zalău a cucerit două titluri consecutive, iar cu Deltacons Tulcea a obținut alte două campionate și a dus echipa într-o finală europeană – Top Teams Cup, în 2004, performanță unică pentru un club românesc în ultimele trei decenii.

La nivel național, Spătăceanu a condus și echipa României, calificând ultima oară tricolorii în prima grupă valorică europeană în 2005. De asemenea, echipele de cadete antrenate de el au câștigat medalii la Balcaniade, evidențiind și talentul său în dezvoltarea tinerelor jucătoare.

Pentru întreaga sa carieră, Mircea Spătăceanu a fost decorat cu Meritul Sportiv Clasa I și este cetățean de onoare în Blaj, Zalău și Tulcea. Din păcate, Baia Mare și Maramureșul nu i-a acordat această distincție. Profesionist, integru și dedicat voleiului, el rămâne un reper pentru întreaga disciplină din România.

La 70 de ani, îi dorim sănătate, bucurii alături de cei dragi și ca fiecare zi să-i aducă la fel de multe satisfacții precum trofeele și succesele care i-au definit întreaga carieră. Voleiul românesc îi datorează mult, iar Mircea Spătăceanu rămâne o adevărată legendă a sportului nostru!